Еще быстрее и доступнее: «Мегафон» расширил сеть LTE на Ставрополье

Оператор установил телеком-оборудование в местах с повышенным спросом. Новые базовые станции появились в 3 округах региона. Поселок имени Чкалова на берегу реки Киркиль входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод. Теплый климат и вид на величественные горы Кавказа каждый день радуют жителей. Через Предгорный округ проходит дорога на Кисловодск и Пятигорск, поэтому часто в поселке останавливаются и туристы. После появления здесь «Мегафона», абоненты скачали порядка 500 ГБ данных. Этого хватит, чтобы отправить в соцсетях более полутора миллионов фотографий и видео местной природы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Пользоваться мобильным интернетом «Мегафона» получили возможность в селе Новая Кугульта и в хуторе Октябрь. Максимальная скорость передачи данных в этих населенных пунктах теперь до 60 Мбит/с. В каждом из поселений постоянно проживают около 600 человек. Однако согласно data-аналитике, абоненты в сельской местности так же активны, как и горожане. Совместными усилиями местные «накачали» 700 ГБ данных. Этого объема достаточно, чтобы 200 раз посмотреть фильм «Любовь и голуби», сцены из которого снимали на Ставрополье.

«Около 40% населения Ставропольского края — сельские жители. Спрос на качественную связь и скоростной интернет, только по сравнению с прошлым годом, вырос на 15%. Мы помогаем нашим клиентам оставаться на связи не только в больших городах, но и в маленьких населенных пунктах, где живут активные пользователи социальных сетей, посетители видеохостингов и музыкальных стримингов», — сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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