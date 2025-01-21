«МегаФон»: на новогодних праздниках россияне выбрали активный отдых

В прошедшие новогодние праздники жители России стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования корпорации «Туризм.РФ» и «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 г. по 17 января 2025 г. заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Впрочем, и другие направления, привлекательные для горнолыжников, показали уверенный рост. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии и, в первую очередь, курорты Архыза (+32% к 2024 г.).

Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами продемонстрировали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и Республика Алтай, где основным местом катания стал Манжерок (+21%).

Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа визитеров), Северо-Запада (7%) и Поволжья.

Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок, в силу географического расположения этих курортов, выглядит иначе. Помимо жителей Москвы и области (чуть больше четверти от общего количества туристов), эти направления популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).

Увеличение спроса на зимний спорт привел к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры. По данным корпорации «Туризм.РФ», в числе наиболее активно развивающейся туристической инфраструктуры страны – туробъекты на горнолыжных курортах.

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидером этого направления является Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям) и Кисловодск (+11%). Чаще всего сюда приезжают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, также выросло количество посетителей здравниц из Воронежа (+50% к 2024 г.), Читы (+25%) и Саратова (+9%).

Растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%). Чаще совместить отдых с дегустациями вин здесь предпочли жители Волгограда (25%), Ставрополья и Саратова (по 20%).

Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22%. Москвичи чаще всех ездят посмотреть на красоты Северной столицы, а жителей Санкт-Петербурга больше всего среди посетителей Красной площади.

По данным «Туризм.РФ», в целом в 2024 г. инвестиции в туризм в России выросли почти в 1,5 раза. За первые девять месяцев 2024 г., в сравнении с тем же периодом 2023 г., рост составил 44%, достигнув 652 млрд руб. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.