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T2 усилила сеть вблизи популярных водоемов в Ставропольском крае

T2, российский оператор мобильной связи, провел модернизацию сети у водоемов в Ставропольском крае, которые официально разрешены для купания в этом сезоне. Компания усилила покрытие и увеличила емкость сети вблизи 16 прудов и озер региона, чтобы обеспечить абонентам комфортное использование голосовой связи и мобильного интернета даже во время пиковых нагрузок.

T2 последовательно расширяет сетевую инфраструктуру в Ставропольском крае, устанавливая новые объекты связи и модернизируя действующие базовые станции. За последние три месяца компания обновила оборудование в 12 городах и 11 районах региона. Технические работы прошли вблизи туристических маршрутов, санаториев и транспортных хабов, а также водоемов, в которых официально разрешено купаться этим летом.

Улучшения охватили 16 водных локаций, включая не только городские направления, но и удаленные от крупных муниципалитетов участки. Покрытие сети Т2 было расширено в зоне Комсомольского пруда в Ставрополе, на городских озерах в Ессентуках и Георгиевске, вблизи озера Старое в Кисловодске, пруда Лагерный в хуторе Большевик, а также участок акватории реки Темная в хуторе Извещательный.

Большое внимание технические специалисты уделили базам отдыха с водоемами, разрешенными для купания. В их числе – комплексы, расположенные в акваториях Новотроицкого водохранилища и балки Ключевка в Андроповском районе, на Поповских прудах и озере Верхнерусское.

Кроме того, модернизация T2 затронула территорию водоемов вблизи летних комплексов отдыха для детей: оздоровительно-образовательного центра «Колосок» в селе Донское и оздоровительного центра «Солнечный» в селе Казинка.

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Все технические улучшения оператор выполняет на базе собственной сетевой инфраструктуры: сегодня она включает в себя более 3,5 тыс. базовых станций, которые расположены по всей территории Ставропольского края. В зоне покрытия T2 проживают более 97% жителей региона.

Роман Житник, директор ставропольского филиала Т2, сказал: «Летний сезон – любимое время для жителей и туристов, приезжающих в Ставропольский край за отдыхом и оздоровлением. Мы комплексно подготовились к этому периоду: усилили сеть новыми объектами связи и модернизировали действующее оборудование в местах с традиционно высокой нагрузкой – в курортных зонах, популярных местах отдыха и на туристических маршрутах. Все работы проводились на основе регулярного анализа пользовательской активности, что позволяет нам гарантировать стабильную работу сети. В результате наши клиенты получают качественный сервис и надежную связь вне зависимости от того, где проводят лето – в городе, санатории, на даче или у воды».

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