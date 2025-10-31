Разделы

Веб-сервисы
|

Каршеринг BelkaCar выяснил самые популярные направления для отдыха у россиян осенью

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, какие маршруты станут у россиян самыми популярными для отдыха осенью. Так, 50% опрошенных планируют провести осенние каникулы в других городах России, при этом в топе ответов традиционно присутствуют Москва, Сочи и Краснодарский край. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Другими популярными туристическими направлениями оказались Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Пятигорск, Кисловодск и Горно-Алтайск. Остальные респонденты (18%) рассказали о планах съездить на дачу и на море. Еще 23% останутся в своих городах и будут работать. Оставшиеся 9% пользователей не раскрыли свои планы.

В BelkaCar в тестовом режиме запущен специальный тариф «Большое путешествие» для поездок от двух дней. С его помощью можно забронировать чистый и заправленный автомобиль и в любой момент отправиться на нем в длинное путешествие в преддверии праздничных выходных. Завершить поездку можно в том же городе, где она была начата.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/