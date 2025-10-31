Каршеринг BelkaCar выяснил самые популярные направления для отдыха у россиян осенью

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, какие маршруты станут у россиян самыми популярными для отдыха осенью. Так, 50% опрошенных планируют провести осенние каникулы в других городах России, при этом в топе ответов традиционно присутствуют Москва, Сочи и Краснодарский край. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Другими популярными туристическими направлениями оказались Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Пятигорск, Кисловодск и Горно-Алтайск. Остальные респонденты (18%) рассказали о планах съездить на дачу и на море. Еще 23% останутся в своих городах и будут работать. Оставшиеся 9% пользователей не раскрыли свои планы.



В BelkaCar в тестовом режиме запущен специальный тариф «Большое путешествие» для поездок от двух дней. С его помощью можно забронировать чистый и заправленный автомобиль и в любой момент отправиться на нем в длинное путешествие в преддверии праздничных выходных. Завершить поездку можно в том же городе, где она была начата.