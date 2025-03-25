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Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники

МТС, цифровая экосистема, с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com, изучила ранние бронирования российских отелей и других объектов размещения на период майских праздников. Выяснилось, что число заказов увеличилось на 38%, а самыми популярными городами для туристических поездок, обогнав Москву, стали Казань и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным ранних бронирований на платформе Bronevik.com, Казань и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами для путешествий на майские праздники — на них приходится по 11% от всех заказов по стране. Столица Татарстана, которая годом ранее находилась на третьем месте рейтинга, усилила свои позиции.

Москва, которая как правило лидирует по количеству бронирований большую часть года, по данным ранних бронирований на майские праздники замыкает тройку с долей 7% от всех заказов. Это может быть связано с тем, что предложений для путешественников в столице больше, поэтому туристы не спешат бронировать отели за большой срок.

ТОП популярных направлений для поездок на майские праздники: Казань, Санкт-Петербург 11%; Москва 7%; Нижний Новгород 6%; Волгоград 3%; Ярославль, Смоленск, Калининград, Псков, Кисловодск — 2%.

Спрос на туристическое жилье подстегнуло продление майских выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Длинные каникулы также стимулируют россиян планировать поездки заранее — средняя глубина бронирований в конце марта составила 12 недель.

«Помимо архитектурных, культурных и других достопримечательностей Татарстана, гостей привлекает и удобная логистика – в Казань есть прямые перелеты и поезда из множества крупных городов, а по новой скоростной трассе М-12 к нам все чаще приезжают туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, жители регионов Поволжья. Мы также вносим свой вклад в создание комфортной цифровой инфраструктуры для гостей республики, укрепляя сеть на территории аэропортов, автостанций и железнодорожных вокзалов, в общественных местах, популярных среди жителей и туристов к активному сезону. Помимо этого, МТС разрабатывает отдельные туристические продукты. К примеру, в прошлом году, совместно с Госкомитетом Республики Татарстан по туризму, мы запустили бесплатный цифровой гастрономический гид по Казани, которым могут воспользоваться все гости региона», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

По данным исследования МТС и Bronevik.com, средний чек на бронирование туристического жилья по России в период майских праздников вырос на 12% год к году и составил 6,6 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – здесь отели другие объекты бронируют в среднем за 3,7 тыс. руб. за ночь. Второе место среди направлений для бюджетных путешествий на майских каникулах занял Рыбинск – в среднем путешественники платят там 3,8тыс. руб. за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Йошкар-Ола – 3,9 тыс. руб. за ночь.

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