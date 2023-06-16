«Мегафон» «разогнал» интернет в Омчаке

Мобильный интернет 4G на скорости до 30 Мбит/с стал доступен почти 450 жителям поселка Омчак Тенькинского района Магаданской области и вахтовикам, работающим на золотодобывающем карьере. Ранее они могли пользоваться только голосовыми вызовами и передачей данных в 3G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Омчак расположен на берегу одноименной реки в Тенькинском районе на юго-западе области. На его территории построен вахтовый поселок для работников золотодобывающего карьера, есть социальная инфраструктура: почта, магазины, отделение банка, школа.

«Мегафон» обеспечил сетью четвертого поколения не только жителей, но и сотрудников промышленных предприятий, проживающих в вахтовом городке. Благодаря этому они смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, комфортно общаться, подключаться к необходимым онлайн-сервисам, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката. Для сотрудников золотодобывающего предприятия наличие мобильного интернета позволит оставаться на связи с близкими во время вахты – совершать видео звонки, отправлять фото и видео в любых мессенджерах и разнообразить свой досуг.

«Для жителей больших городов гаджет с доступом в мобильный интернет – незаменимый повседневный помощник. Приезжая работать в небольшие удаленные села, где нет стабильной связи и интернета, понимаешь особую ценность и возможности, которые дает нам доступ в сеть. Поэтому мы активно строим и модернизируем нашу инфраструктуру на всей территории региона, обеспечивая все больше жителей современными телеком-сервисами. Это позволяет нашим абонентам существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач. До конца года интернет появится еще в пяти населенных пунктах области, а в тех городах и селах, где наш интернет уже есть, инженеры проведут модернизацию сети и расширят его покрытие», – сказал директор «Мегафона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.