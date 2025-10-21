Разделы

Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов

В Хабаровском крае сельские жители все активнее внедряют современные технологии в повседневную жизнь. За последний год число подключенных к сети «МегаФона» умных устройств увеличилось на 29%. Среди популярных смарт-гаджетов для дома интеллектуальные системы отопления, охраны и видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации сельской местности стал Хабаровский район, где сосредоточено 47% всех электронных помощников. В этом году особенно активно умные устройства устанавливают жители северных территорий. В Тугуро-Чумиканском и Николаевском районах их количество выросло на 144% и 117% соответственно. Также в топ-3 по росту числа гаджетов для повышения комфорта и безопасности вошли абоненты оператора из Охотского района (+100%).

Среди владельцев умных устройств в небольших населенных пунктах Хабаровского края преобладают люди в возрасте 35–44 лет — это 38% от общего числа. На втором месте сельчане от 45 до 54 лет (27%). На третьем месте жители 55-64 лет, на эту возрастную категорию приходится 16% пользователей. При этом чаще всего цифровые технологии предпочитают внедрять мужчины: их доля составляет 73%.

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 115%. Автоматизированное управление происходит через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло на 27%.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии, ключевое условие для их работы — стабильный сигнал. Мы постоянно расширяем зону устойчивой мобильной связи, чтобы у наших абонентов был широкий спектр возможностей: от управления «умным домом» до получения дистанционного образования», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Для обеспечения одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» строят и модернизируют базовые станции в населенных пунктах Хабаровского края. В 2025 г. работы были выполнены на более чем 200 телеком-объектах.

