Зимние каникулы в Хабаровском крае набирают популярность у дальневосточников

Глэмпинги и турбазы Хабаровского края накануне продолжительных новогодних каникул набирают популярность среди жителей Дальнего Востока. По данным big data «МегаФона» этой осенью трафик на тематические ресурсы со стороны интернет-пользователей соседних регионов увеличился на 47% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пользователи проявляют повышенный интерес к местам, удаленным от городской суеты, где можно насладиться нетронутой природой и погрузиться в атмосферу культуры и быта таежных народов. Анализ поведения пользователей на туристических сайтах показывает, что поиском мест для праздничного отдыха чаще всего занимаются в четверг и субботу — именно на эти дни приходится 52% всего трафика.

Особый интерес к Хабаровскому краю, как месту для зимнего отдыха, у абонентов из Якутии — трафик вырос в 5,5 раз. Жители Бурятии стали внимательнее присматриваться к проведению зимних каникул в регионе в 3,4 раза чаще, а амурчане — увеличили передачу данных в три раза.

Эксперты отмечают, что рост популярности зимнего туризма в Хабаровском крае связан с уникальными природными условиями, продвижением культурного наследия региона и развитием сопутствующей инфраструктуры в регионе.

«Развитие инфраструктуры гостеприимства и появление новых форматов размещения делает Хабаровский край привлекательным для туристов. Мы со своей стороны обеспечиваем гостей качественной связью на протяжении всего пребывания в регионе. В этом году была выполнена масштабная программа рефарминга, которая охватила не только крупные города, но и отдаленные поселения, что позволило значительно улучшить покрытие 4G. Теперь, путешествуя по региону, абоненты могут пользоваться стабильной связью и высокоскоростным интернетом в живописных уголках края», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.