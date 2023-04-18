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Скоростной мобильный интернет появился в Гадле

Мобильный интернет 4G на скорости до 15 Мбит/с стал доступен почти 400 жителям национального села Гадля Ольского района Магаданской области. Ранее сельчане могли пользоваться только голосовыми вызовами и передачей данных в 3G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Гадля расположена на правом берегу реки Ола, расстояние до районного центра — 9 км, до Магадана — 44 км. Название села происходит от эвенского слова «гадылдак», что означает «место нереста» — и сейчас основным предприятием здесь является рыбоперерабатывающий завод «Тандем».

В Гадле организован единственный в регионе этнокультурный лагерь «Нелтен Хэдекэн», целью которого является создание языковой среды для овладения детьми эвенской разговорной речью с помощью традиционного образа жизни эвенов. В лагере дети изучают национальные танцы, культуру, обычаи, прикладное творчество народов Крайнего Севера.

«Мегафон» расширил покрытие сети и увеличил скорости мобильного интернета не только для всех жителей поселка, но и для работающих на заводе вахтовиков. Теперь они могут не только пользоваться любыми цифровыми ресурсами, но и совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком. Кроме того, в Гадле увеличилась стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки.

«Магаданская область относится к регионам Крайнего Севера, часть территории труднодоступна и малонаселена. И тем важнее для жителей этих небольших сел наличие стабильной связи и скоростного интернета. Поэтому мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая все больше жителей региона современными телеком-сервисами. Это позволяет нашим абонентам существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач. Совершать покупки, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ, получить различные государственные услуги, дистанционно работать и учиться – все это легко сделать с помощью мобильного интернета. Также наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для цифровизации производителя рыбопродукции Магадана», – сказал директор «Мегафона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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