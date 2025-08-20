Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Хабаровском крае

Жители Бычихи стали лидерами среди сельских поселений Хабаровского края по объему использованного интернет-трафика. В среднем один абонент оператора здесь ежемесячно расходует 25,4 ГБ. Об этом сообщили специалисты по big data «МегаФона», проанализировав активность абонентов своей сети в сельской местности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показала обезличенная статистика пользователей, в топ-5 рейтинга по использованию мобильного интернета также вошли жители села Мичуринское — один пользователь в месяц здесь расходует в среднем 24,5 Гб, Матвеевки — 24,2 ГБ, Гаровки-1 — 23 ГБ, Восточного — 21,5 ГБ. Наибольший объем трафика пользователи в селах Хабаровского края обычно расходуют в первой половине недели — с понедельника по среду. Самым интернет-активным месяцем лета 2025 г. стал июнь.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Вместе с тем аналитики отметили, что в целом мобильный трафик в Хабаровском крае вырос на 10% год к году. Основной прирост произошел за счет наращивания активности пользователей в сельской местности. Наибольшую динамику использования мобильного интернета показывают абоненты в Смирновке (+160%), Вознесенском (+130%), Чумикане (+114%). Сельчане увеличивают передачу данных благодаря строительству новых базовых станций и расширению LTE-покрытия, а также модернизации существующего оборудования оператора.

«В 2025 г. мы реализуем масштабную программу рефарминга в Хабаровском крае. В нее вошли не только городские базовые станции, но и телеком-объекты в сельской местности. Помимо этого, расширяется и зона уверенного 4G-покрытия. С начала года мы строим базовые станции как в рамках собственной инвестиционной программы, так и в партнерстве с региональным министерством цифрового развития и связи. Так качественная мобильная связь в этом году появилась в селах Чекунда, Шумный, Даппы, Пуир, Садовое, Виноградовка», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-6 внедрений кадрового электронного документооборота в России. Рейтинг CNews Analytics

Veon продал свой скандальный актив властям

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Новая схема онлайн-обмана. Россиян пугают микрозаймами, которых они не брали

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: