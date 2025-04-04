«МегаФон» разогнал интернет в Яблонове

В этом селе Белгородской области постоянно проживают около 1700 человек, а каждые выходные сюда приезжают сотни туристов, чтобы окунуться в историю региона в комплексе город-крепость «Яблонов». Теперь любители истории смогут делиться яркими впечатлениями в социальных сетях или вести прямые эфиры прямо с места событий на комфортной скорости – передача данных в населенном пункте стала в среднем на 30% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одна из главных туристических достопримечательностей Белгородской области находится в селе Яблоново Корочанского района – в 60 километрах на северо-восток от областного центра. Комплекс был построен по старинным чертежам и является по сути собирательным образом стрелецкой заставы XVII века, которые охраняли юго-западные рубежи нашей страны от набегов врагов. В городе-крепости дети и взрослые могут познакомиться с бытом и особенностями ратного дела наших предков.

Новая базовая станция, установленная «МегаФоном» в Яблонове, позволила увеличить охват и емкость сети и разогнать мобильный интернет в среднем на 30%. По замерам специалистов, значения передачи данных могут достигать 60 Мбит/с — это позволяет абонентам с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами.

«Чтобы лучше понять прошлое, как ни странно, нужны современные технологии. В «Яблонове» успешно используют иммерсивные методики, позволяющие буквально попасть на 400 лет назад. Уверен, что скоростной мобильный интернет поможет в работе историкам и экскурсоводам, а многочисленным гостям города-крепости позволит еще оперативнее делиться впечатлениями», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Недавно новые базовые станции появились еще в трех селах Прохоровского района: Призначном, Вязовом и Лучках. В этих населенных пунктах проживает в общей сложности почти 2 тыс. человек.

С начала 2025 г. оператор также ввел новые телеком-объекты в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке, а также в селах Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Белгородского, Красненского районов.