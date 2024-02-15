«Ростелеком» расширил границы системы уличного видеонаблюдения на Ямале

«Ростелеком» при поддержке окружного правительства расширил систему уличного видеонаблюдения на Ямале. Специалисты компании установили более 50 камер сразу на трех территориях региона. Новые цифровые устройства заработали в Аксарке, Губкинском и Яр-Сале. Их установили в общественных местах, парках, на перекрестках и возле регулируемых пешеходных переходов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Бандурко, глава города Губкинского: «В Губкинском появилось 27 новых камер. Это значительно укрепило уже существующую в городе систему уличного видеонаблюдения. Сейчас в муниципалитете, где проживает почти 35 тыс. человек, работает 220 записывающих устройств. Использование цифровых приборов позволяет сделать жизнь местных жителей более комфортной и безопасной, а также помогает нам еще более эффективно управлять городским пространством».

Фото: «Ростелеком» «Ростелеком» расширил границы системы уличного видеонаблюдения на Ямале

Губкинский стал рекордсменом по количеству новых установленных камер. На втором месте — Яр-Сале, там смонтировано 17 дополнительных цифровых устройств. Еще 13 появились на улицах Аксарки. Для запуска оборудования в работу «Ростелеком» построил в городах современную инфраструктуру и предоставил каналы связи. Данные с камер в режиме реального времени поступают в цифровое хранилище округа — Единую систему видеонаблюдения ЯНАО. Там полученный видеопоток проходит индивидуальный анализ. С помощью искусственного интеллекта можно распознавать лица людей, идентифицировать номера автомобилей и проверять различные сценарии правонарушений. По данным окружного департамента региональной безопасности, «умное» видеонаблюдение стало одним из важных факторов, повлиявших на снижение уровня преступности в округе. В 2023 г. раскрываемость тяжких и особо тяжких инцидентов на территории северного региона выросла в три раза, правонарушений — в четыре раза.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Комфорт и безопасность людей — важнейший аспект в развитии Арктического региона. Сейчас по всему округу работает более 1200 камер, установленных нашей компанией. И мы продолжаем расширять границы периметра видеонаблюдения. Внедрение таких проектов отработано до автоматизма, наши специалисты с легкостью смогут развернуть систему видеонаблюдения как в крупном городе, там и в удаленном поселении. В работе мы используем только качественное оборудование, гарантийное обслуживание которого тоже берем на себя».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.