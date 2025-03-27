«МегаФон» прокачал связь в Алексеевке

В самом восточном городе Белгородской области проживают около 36 тыс. человек. Большинство из них уже могут заметить улучшение параметров связи и мобильного интернета в своих смартфонах или планшетах, так как новые базовые станции начали работать в разных точках населенного пункта и в его окрестностях. Передача данных в сеть теперь происходит на четверть быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые базовые станции в центральной, юго-западной и северо-восточной части Алексеевки. Телеком-оборудование также появилось в селе Матрено-Гезово, где проживают около 800 человек, уверенный сигнал связи и стабильный 4G-интернет стал доступен в местной амбулатории, что заметно упростило работу медиков и повысило комфорт пациентов.

Инженеры оператора установили базовые станции в селе Советское Алексеевского городского округа, благодаря чему скорость мобильного интернета стала выше вблизи местной школы и детских садов.

В Алексеевке инженеры прокачали связь как на дальних окраинах города, так и в центре поселения – на улицах Циолковского и Слободская. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры мобильный интернет стал быстрее как в деловом центре, так и в спальных районах. Сотни жителей частного сектора и многоквартирных домов могут смотреть видео в хорошем качестве, общаться и вести трансляции в мессенджерах, играть в онлайн-игры и выходить на видеосвязь на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть.

«Жители Белгородской области с каждым годом все активнее пользуются передачей данных — они чаще совершают видеозвонки, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, пользуются видеоплатформами. Для сохранения привычно высокой скорости даже в условиях растущей нагрузки мы планомерно улучшаем параметры сети. После проведенных работ скорость передачи данных увеличилась в среднем на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С таким интернетом наши абоненты могут разнообразить свой досуг и найти дополнительные возможности по удаленной работе или учебе», — отметил директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

В 2025 г. оператор также поработал над качеством услуг во втором по величине городе региона – в Старом Осколе, в областном центре и в селах Ивнянского, Красненского, Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского и Белгородского районов.