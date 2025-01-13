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МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале

ПАО «МТС» завершила модернизацию сети мобильной связи в самом молодом городе на Ямале - Губкинском. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE емкость сети увеличилась почти вдвое, а средняя скорость интернета у горожан выросла до 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизацию провели более чем на 10 базовых станциях в периметре города Губкинского, которому в 2025 г. исполнится 39 лет. Скорость мобильного интернета выросла в районе проспекта Мира, улиц Магистральная, Нефтяников, Калинина, проспекта Губкина, а также в популярных местах для отдыха и досуга местных жителей - Никольском сквере, Губкинском музее освоения Севера. Качество связи также улучшилось в районе градообразующих нефтегазовых компаний, промышленных и логистических центров. Обновление мобильной сети поможет рабочему персоналу использовать цифровые сервисы более результативно и быстро, тем самым повысить скорость принятия решений в оперативных ситуациях.

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Цифровизация

«Город Губкинский – крупнейший промышленный центр на Ямале, в котором проживает около 30 тыс. жителей. Ежегодно мы фиксируем в городе рост потребления мобильного трафика, активное развитие цифровых услуг и сервисов. Масштабный рефарминг сети позволил увеличить скорости мобильного интернета, открыть новые цифровые возможности для местных жителей и вахтовых работников. Обновленная телеком-инфраструктура повысит качество жизни на Крайнем Севере, позволит бизнесу развивать инновационные решения – видеоаналитику, интернет вещей, удаленный мониторинг транспорта и стратегически-важных производственных объектов», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале.

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