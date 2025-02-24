Реальный срок: жителя Лабытнанги осудили за порчу инфраструктуры «Ростелекома»

Жителя Ямала привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры и попытку кражи интернет-кабеля «Ростелекома». Северянин получил два года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима за инцидент, который произошел в Лабытнанги. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Согласно материалам дела, неизвестный мужчина проник в подвал одного из многоквартирных домов и попытался похитить кабель. Он вырезал порядка девяти метров волокна, временно оставив без связи несколько десятков пользователей. Кража была зафиксирована специалистами провайдера, которые оперативно выехали на место происшествия по жалобам местных жителей на отсутствие интернета и помогли задержать нарушителя.

Степан Зверев, технический директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Это первый прецедент на Ямале, когда человек получил реальный срок не за кражу, а за повреждение имущества компании. Внушительная часть инфраструктуры “Ростелекома” на территории Арктического региона построена на оптических каналах связи. Такой кабель имеет особую структуру: он состоит из тонких стеклянных волокон, ценных металлов в его составе нет. Злоумышленники не могут его продать после совершения преступления, но подобные действия наносят огромный вред как предприятиям, так и обычным абонентам».

Большая часть инфраструктуры «Ростелекома» находится под землей. Таким образом провайдер защищает сети от возможных повреждений и вандализма. Несмотря на это, кражи кабеля случаются.

Анжела Малинова, юрист: «За последние два года на Ямале было зафиксировано четыре случая хищения кабеля. Важно понимать, что повреждение линий связи даже не с целью присвоения имущества может быть квалифицировано как приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. Согласно закону «О связи» все сети находятся под защитой государства».

Еще одна частая причина повреждения линий связи на Ямале — проведение несанкционированных земляных и дорожных работ в местах расположения кабеля. Как правило, специалисты тратят от нескольких часов до нескольких дней на поиски аварийного участка и его восстановление. И это притом, что алгоритм согласования строительных мероприятий достаточно прост. Необходимо обратиться в «Ростелеком» не позже чем за трое суток до начала работ и сообщить о них.