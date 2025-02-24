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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169490
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Зверев Степан



24.02.2025 Реальный срок: жителя Лабытнанги осудили за порчу инфраструктуры «Ростелекома» 1
05.04.2023 Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зверев Степан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4054 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Щелгачев Дмитрий 28 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 857 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1559 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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