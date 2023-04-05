Жителя Нового Уренгоя привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома»

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры «Ростелекома». Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения. Согласно закону России «О связи» все сети находятся под защитой государства. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Большая часть кабельной инфраструктуры ‘’Ростелекома’’ находится в грунте. Несмотря на это, кражи все же случаются. За последние два года на территории ЯНАО было зафиксировано два случая хищения кабеля. Злоумышленники признали вину и получили крупные штрафы. Хочу отметить, что порча имущества ‘’Ростелекома‘’ может повлечь за собой не только денежное наказание, а вполне реальное лишение свободы. Например, в Челябинске за хищение кабеля местный житель был осужден на два года с отбыванием срока в колонии строгого режима».

Кроме того, ямальские связисты периодически сталкиваются с повреждениями линий связи. Чаще всего они случаются из-за проведения несанкционированных земляных и дорожных работ в местах расположения кабеля.

Степан Зверев, технический директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Ежегодно несанкционированные действия различных лиц приносят нашей компании огромный ущерб. Пользователи остаются без связи, а специалисты провайдера тратят множество времени на поиски аварийного участка и его восстановление. Как правило, на весь процесс уходит от нескольких часов до нескольких дней. И это при том, что алгоритм согласования проведения дорожных и земляных работ достаточно прост. Необходимо лишь обратиться в офис ‘’Ростелекома’’ или по номеру 88001000800 не позже, чем за трое суток до начала работ».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV.