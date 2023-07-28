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МТС прокачала мобильный интернет в столице Ямала и городе Семи лиственниц

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи в городах Салехард и Лабытнанги. В результате установки нового телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в сети LTE в трех микрорайонах выросла на 45%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили сеть «четвертого поколения» в жилом 4-м микрорайоне, а также в восточной части города в районе улиц Обская и Зеленая горка в Лабытнанги, который с хантыйского языка переводится как город Семи лиственниц. В Салехарде новое качество связи стало доступно жителям микрорайона «Изумрудный», включая территории детских садов, магазинов, банков и других общественных мест.

После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, пользоваться интернет-сервисами.

«Салехард и Лабытнанги – стратегически важные северные города Ямала, где сосредоточена деловая активность округа и открываются транспортные пути на отдаленные месторождения Заполярья. В связи с развитием этих территорий мы наблюдаем высокий спрос на наши сервисы, поэтому продолжаем активно расширять цифровую инфраструктуру, чтобы места в сети хватило всем. Высокое качество связи – это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает в командировку, либо с целью познакомиться с этнокультурой нашего края. Уверен, что жители и гости города оценят новое качество связи и активно будут пользоваться любимыми сервисами», – сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

Ранее в 2023 г. компания расширила сеть LTE в микрорайоне «Советский» и западной промзоне Нового Уренгоя, в центре Ноябрьска и в местах массового отдыха города Муравленко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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