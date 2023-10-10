Разделы

Цифровизация
|

«Мегафон» запустил первую на Урале цифровую газовую котельную

Впервые обогревать жилые дома северян в Ханты-Мансийском округе будет цифровая газовая котельная. Проект первого на Урале автоматизированного объекта теплоснабжения реализован «Мегафоном» совместно с администрацией города Нягань. Реконструкция котельной проведена в рамках муниципальной программы «Модернизация энергетики и ЖКХ». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Котельная мощностью 9,6 МВт в блочно-модульном исполнении была модернизирована специалистами «Мегафона» «под ключ» – от разработки проектной документации до запуска в эксплуатацию. Цифровое решение позволило полностью автоматизировать объект жилищно-коммунального хозяйства. В стартовавшем отопительном сезоне он будет обогревать 117 жилых домов в центральной части Западного микрорайона Нягани.

Инженеры «Мегафона» оснастили объект ЖКХ автоматическим сбором телеметрических данных. Также решение, созданное на базе технологии интернета вещей, позволит автоматически контролировать и поддерживать комфортную температуру в квартирах северян, снизить издержки как для ресурсоснабжающей организации, так и для потребителей, а также контролировать качество воздуха в районе расположения котельной.

Решение в онлайн-режиме отслеживает концентрацию основных маркерных веществ, образующихся при сжигании газообразного топлива. При приближении показателей к предельно допустимым нормам, система направляет уведомления ответственным лицам.

«По уровню автоматизации новой котельной ей нет равных в городе. Гибкость системы дает возможность в полной мере соответствовать температурному графику подачи тепла потребителям. За счет установки энергоэффективного оборудования коэффициент полезного действия увеличен до 91%. Проектом предусмотрен и автономный источник электропитания, который страхует от возможных отключений электроэнергии в зимний период, что повышает надежность объекта», – отметил директор Няганской ресурсоснабжающей компании Захар Сытников.

«Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. Внедрение системы экологического мониторинга при реализации энергоэффективных решений является подтверждением выбора самой современной стратегии модернизации сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», – отметил директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

Российский банк интегрировал нейросеть GPT в интернет-банк и мобильное приложение

Apple остановила работу своего российского сайта

Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему

Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще