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Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаров Иван


06.03.2025 В «Марьину гору» и «Березку» пришел гигабит от МТС 1
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК 1
22.11.2007 Pro-Сredit.ru создает партнерскую сеть «Электронный кредитный брокер» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Захаров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1778 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Согласие НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1071 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Березин Максим 115 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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