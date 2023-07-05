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Цифровые «Березки»: мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в районе садовых участков в Елизовском районе Камчатки. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции, которая обеспечила покрытие более 10 СНТ в разгар дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее мобильную сеть на этих участках обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дач в районе СНТ «Березка» треста Петропавловскремстрой Елизовского района. И уже в первые июльские выходные дачники активно пользовались современными цифровыми сервисами, прокачав более 300 1 ГБ информации, что соответствует 4 млн фотографий в Telegram.

Новая базовая станция работает в двух диапазонах, что позволило организовать покрытие голосовой связи и 4G на значительном пространстве. Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», как будто не выезжали из города: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«В летний период нагрузка на базовые станции, расположенные в зонах отдыха и дачном секторе, значительно возрастает. Мы видим, что популярность загородного досуга выросла в разы, и все больше горожан стремятся проводить выходные дни на своих участках или даже перебираются с детьми за город на время летних каникул. Теперь наши абоненты, находясь на природе, могут дистанционно работать, слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах и решать другие бытовые вопросы с помощью смартфона и скоростного мобильного интернета», – отметил технический директор Камчатского отделения «Мегафона» Александр Гончаров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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