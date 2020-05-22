В электронном каталоге портала поставщиков зарегистрировано полмиллиона товаров и услуг

ДИТ Москвы сообщил CNews о том, что за два года с момента создания на портале поставщиков каталога стандартных товарных единиц в нем зарегистрировано 500 тысяч оцифрованных товаров и услуг, ориентированных на столичных и региональных заказчиков.

Классификатор представляет собой автоматизированный электронный каталог товаров, услуг и работ, который позволяет заказчикам оперативно найти необходимую им продукцию, оценить технические и ценовые характеристики, сравнить предложения для дальнейшего формирования технического задания.

«Благодаря внедрению электронного каталога ассортимент товаров, которые предлагают поставщики для закупок, продолжает расти в среднем на 1000 наименований в день. В сутки обрабатывается около 1300 заявок, срок заключения контракта сократился до 24 часов. Каталог пополняется товарами и ценовыми предложениями, ориентированными в том числе на региональных заказчиков, поэтому поставщики получили возможность расширить рынки сбыта и продвижения продукции, что обеспечивает здоровую конкуренцию», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Портал постоянно модернизируется и дополняется новыми функциями, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В этом году на Портале поставщиков в пилотном режиме был запущен инструмент ведения электронного документооборота для онлайн-взаимодействия между заказчиками, поставщиками и контролирующими органами. Кроме того, в каталог были добавлены фильтры по типам организаций, которые могут поставлять определенный товар, возможности следить за динамикой ценовых предложений и находить схожую продукцию. Также пользователи могут сравнить все характеристики товаров с предложениями в сервисах Яндекс.Маркет, Google Покупки и Единого агрегатора торговли», - сказал Иван Щербаков.