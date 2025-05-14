Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К майским праздникам в населенных пунктах Татарстана ускорили мобильный интернет до трех раз

Оператор «Летай» укрепил радиопокрытие к праздникам, чтобы обеспечить абонентов стабильным мобильным интернетом во время длинных выходных за городом. Благодаря модернизации и строительству 22 базовых станций (БС) в апреле соединение улучшилось в 18 населенных пунктах Татарстана. Так, скорость передачи данных повысилась в три раза в зоне Пристанского леса на окраине Чистополя, до двух раз в Алексеевском, Камском Устье и Тюлячах, в полтора раза в Тетюшах и Аксубаево, где также зафиксировали рост трафика на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

После расширения покрытия LTE качество голосового и пакетного трафика повысилось для абонентов села Ильбухтино и близлежащих СНТ в Тукаевском районе. Звонки в мессенджерах без задержек проходят и для дачников зеленодольского Васильево, а также соседних поселков Волжские Зори, Березка и др. Новые площадки появились в селах Мари-Буляр (Муслюмовский район) и Хансверкино (Бавлинский район). Для кукморцев связь улучшилась сразу в четырех населенных пунктах: Туембаше, Челнах, Балыклы и Олуязе.

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта
Цифровизация

В Казани мобильный интернет ускорился в 2,5 раза для студентов общежития КФУ на ул. Пушкина. Теперь учащиеся смотрят видеоконтент в высоком разрешении для подготовки к занятиям и слушают музыку в стримингах благодаря стабильному сигналу. В столице также построили БС рядом с ЖК «Атмосфера», который продолжает застраиваться и привлекать новых жильцов.

У челнинских абонентов «Летай» из 8 и 10 комплексов скорость передачи данных увеличилась в два раза. В этой зоне находятся поликлиники, колледж искусств, средняя школа № 12, почта, кафе и торговые центры. А для нижнекамцев покрытие улучшилось в 28 и 29 микрорайонах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

5G-частоты в России пойдут с молотка по цене от 20 миллиардов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153