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МТС улучшила связь на дачах Владимирской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов Владимирской области. В результате средняя скорость передачи данных у владимирских дачников выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В разгар дачного сезона МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в западной части Владимирской области – в деревне Курганиха и дачном поселке «Березка» Александровского района, а также в деревне Перново Петушинского района. Последняя находится на развилке автодорог, соединяющих старинные города Покров и Киржач, а также стоит на трассе, проходящей через более чем 10 деревень и выходящей на направление Владимир-Кольчугино-Александров.

В южной части региона МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Высоково Судогодского района, которая находится в 20 минутах езды от Владимира.

«Владимирские дачные поселки благодаря своей хорошей экологии и небольшой удаленности от крупных городов являются очень популярным местом для жизни и отдыха как для владимирцев, так и для москвичей. У нас в регионе хорошо развита дорожная инфраструктура, торговые сети, связь, при этом сохранены леса, чистые реки и озера. Летом традиционно число отдыхающих в этих местах возрастает, поэтому мы провели работы на сети и увеличили скорость мобильного интернета МТС. Но тренд на загородную жизнь и удаленную работу для жителей крупных городов нарастает, поэтому малые деревни и дачные поселки теперь также в зоне нашего постоянного внимания, здесь должна быть такая же хорошая связь, как в Москве или Владимире», − сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала сеть в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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