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Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС

Согласно приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, с 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС.

Изменения требований регуляторов

Приказ ФНС № ЕД-7-26/970@, опубликованный в январе 2024 г., утверждал новый 970 формат УПД и счета-фактуры и обязывал организации перейти на новый формат с 1 апреля 2025 г. До этого времени в переходный период разрешалось использовать два формата, предыдущий 820 и обновленный 970. Команда СЭД ТЕЗИС следит за требованиями регуляторов и реализует в системе функциональность, необходимую для их соблюдения. Так, в выпущенной в марте 2025 г. версии 5.4.2 добавлена поддержка нового формата УПД и счетов-фактур.

Новые возможности СЭД ТЕЗИС

Появилась возможность приема и отправки формализованных документов в новом формате 970, утвержденном приказом ФНС № ЕД-7-26/970@, а также их импорта в систему (как в ручном режиме, так и через интеграцию с учетной системой). Обновление в СЭД ТЕЗИС затрагивает УПД, исправления УПД, счета-фактуры, исправление счетов-фактур, унифицированные накладные (ТОРГ-12), акты приемки-сдачи работ и услуг.

Изменения, добавленные в СЭД ТЕЗИС для поддержки нового формата 970: обновление версий используемых при работе библиотек; при мониторинге входящих сообщений из ЭДО теперь отображается информация о формате поступившего документа; в данные покупателя/заказчика, которые заполняются для входящего формализованного документа из ЭДО, если он требует ответной подписи, добавлены новые поля в соответствии с новым форматом; список отображаемых полей теперь зависит от форматов формализованных документов, с которыми ведется работа.

В дополнение к поддержке нового формата УПД и счетов-фактур в СЭД ТЕЗИС 5.4.2 улучшена производительность и повышен уровень защиты информации.

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