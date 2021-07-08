Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам
Минцифры и Сбербанк объединили возможности своих ассистентов. Теперь помощники семейства «Салют» могут вызывать «Макса» (ассистент портала госуслуг) для поиска выданных QR-кодов, а также информации о получении паспортов, регистрации или расторжении брака. Встроить «Макса» в свои голосовые помощники могут и другие компании.
Симбиоз голосовых ассистентов
Российский портал госуслуг получил тесную интеграцию с голосовыми ассистентами Сбербанка. Как сообщили CNews представители банка, его виртуальные помощники теперь могут запрашивать ряд базовых услуг сайта за счет взаимодействия с «Максом» - собственным голосовым помощником «Госуслуг».
Навыки «Макса» интегрированы в приложения «Сбербанк онлайн» и «Сбер салют», также ими можно воспользоваться на различных гаджетах серии Sber. Для вызова «Макса» пользователям нужно произнести фразу «Салют, запусти госуслуги».
Объединение «Макса» и голосовых ассистентов семейства «Салют» будет осуществляться в несколько этапов, и в настоящее время завершен только первый из них. По этой причине возможности взаимодействия с порталом госуслуг через приложения Сбербанка ограничиваются пока запуском лишь нескольких функций.
На момент публикации материала по запросу «Салюта» ассистент «Макс» может предоставить информацию об оформлении российского и заграничного паспорта. Также он выдает справочные сведения о регистрации и расторжении брака.
Поиск QR-кодов
В дополнение к перечисленным возможностям приложения Сбербанка теперь умеют искать QR-коды, введенные в России в качестве ограничительной меры, лишающей россиян, не прошедших вакцинацию от COVID-19, посещать общепит и массовые мероприятия. Для запуска этой функции пользователю нужно произнести фразу «Салют, покажи QR-код».
В ответ на это «Макс» откроет раздел на портале госуслуг, где можно будет увидеть свой QR-код о прохождении вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом или отрицательном результате ПЦР-теста.
По словам представителей Сбербанка, данная функция позволит быстрее находить QR-код при входе в ресторан или кафе. Вместо поиска сохраненного файла с ним в памяти мобильного устройства пользователи могут вызвать «Макса», чтобы тот сам нашел нужный код в профиле на госуслугах.
Данная функция может не работать для сотрудников ФСО и ФСБ России. Как сообщал CNews, у них возникают трудности с получением QR-кодов.
Откуда у «Госуслуг» и Сбербанка свои виртуальные ассистенты
Сбербанк запустил своих голосовых помощников семейства «Салют» в день перехода к новому бренду «Сбер», состоявшемуся 24 сентября 2020 г. CNews писал, что в «Салют» входят ассистенты «Сбер», «Джой» и «Афина». В настоящее время эти ассистенты присутствуют в большинстве сервисов Сбербанка.
Минцифры приступило к трансформации портала госуслуг немного позже, в начале апреля 2021 г. Тогда заработала его новая версия, а старая прекратит свое существование до конца III квартала 2021 г.
Помимо нового дизайна, обновленные «Госуслуги» получили и «Макса». Он обучается в процессе взаимодействия с пользователей. По оценке Минцифры со временем, к услугам этого цифрового помощника для решения своих вопросов будут прибегать не менее 50% посетителей портала.
Планы на будущее
Как сообщил CNews cтарший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка и гендиректор SberDevices Константин Круглов, Сбербанк намерен «активно расширять сотрудничество с Минцифры». Пока реализован лишь первый этап, который включает в себя, помимо интеграции функций «Макса» в приложения Сбербанка, еще и предоставление доступа к наработкам наработкам SberDevices и технологическим решениям, связанным с распознаванием и синтезом речи (ASR/TTS). Также был открыт доступ к инструментам платформы SmartMarket и NLP-платформе для обработки естественного языка.
SberDevices – это «дочка» Сбербанка, существующая с 2019 г. Она занимается разработкой и проектированием умных устройств.
Со слов замминистра связи России Дмитрия Огуряева, всю работу по интеграции возможностей «Макса» в список функций ассистентов «Салют» провели специалисты SberDevices. На 2022 г. Минцифры намерено продолжить экспансию «Макса», разучившись поддержкой «ряда пилотных ведомств».
Как сообщили CNews представители Минцифры, разработчики портала госуслуг готовы к любым интеграциям с другими массовыми ассистентами, не только с «Салют». Однако возможность интеграции «Макса» в свои проекты получат не все. «Наш ИТ-ресурс не бесконечен, и мы в приоритетном порядке будем интегрироваться с теми игроками, которые решат гибко подстроиться под наши API и ограничения. Сбербанк оказался очень гибким партнером, способным за короткий срок подстроиться под нашу специфику и запустить пилот первым. По нашему мнению, для любого голосового устройства иметь в партнерах государство в лице цифрового ассистента робота Макса означает существенное конкурентное преимущество», – сообщил CNews Дмитрий Огуряев.