Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе

Российские силовики оказались лишены возможности питаться в ресторанах и кафе и участвовать в массовых мероприятиях. Они не могут получить QR-код, поскольку информации о том, что они получили прививку от коронавируса, нет в нужных базах. Проблема пока не решена, и с ней также столкнулись иностранные граждане, в том числе и дипломаты – работники посольств различных стран.

Силовиков не пускают в «Макдональдс»

В России выявлена некорректная работы системы QR-кодов, введенной властями для того, чтобы россияне могли посещать рестораны и кафе только после получения прививки от коронавируса COVID-19. По данным РБК, проблема затрагивает сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

У работников этих ведомств, по информации издания, возникли проблемы с получением таких QR-кодов, то есть доступ в заведения общепита им пока закрыт. Сбой случился в Москве, Подмосковье и ряде других регионах страны.

Неназванные источники РБК, приближенные к обеим силовым структурам, утверждают, что проблема кроется в Единой медицинской информационной автоматической системе (ЕМИАС). По их словам, данные сотрудников ФСБ и ФСО о прививках по неизвестным причинам в этот реестр не попадают.

QR-код вакцинированного может стать более важным документом, чем паспорт

Другой источник, связанный со столичными властями, косвенно подтвердил изданию наличие проблемы. Он заявил, что Департамент здравоохранения получил несколько жалоб от силовиков на невозможность получения QR-кода.

«У некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к ЕМИАС», – сказал один из собеседников РБК. С его слов, QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата этой структуры. «Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства», – отметил он.

Без оперативного штаба не обошлось

Для решения проблемы запрета столичным силовикам посещать кафе и рестораны в ФСО был создан специальный оперативный штаб. Он занимается вопросами создания единой базы данных силовиков, привившихся от коронавируса. «Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведет служба», – заявил источник издания.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали РБК, что выход из ситуации, хотя и временный, найден. Они утверждают, что обойти некорректную работу системы QR-кодов сотрудникам удалось при помощи временных страховых полисов.

По ним эти сотрудники прошли процедуру вакцинации в поликлиниках и больницах по месту жительства. Теперь они могут получать QR-коды и посещать заведения общепита на равных с гражданскими.

Кто еще столкнулся с проблемой

Трудности с получением QR-кодов возникли не только у российских силовиков, но и у иностранцев, находящихся на территории России. По данным «Коммерсанта», получить код не могут не только иностранные граждане, которые привились незарегистрированными в России препаратами или переболели коронавирусом в легкой форме и не обращались в российские поликлиники. Без QR-кода остаются даже те, кто решил уколоться отечественным «Спутником V».

Как сообщает издание, в такой ситуации оказались армянские дипломаты и работники других дипмиссий. Теперь они, как и работники ФСО и ФСБ, лишены возможности питаться в ресторанах и кафе.

Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов Бизнес

Дипломаты поставили в известность Министерство иностранных дел России (МИД). Его представители заявили «Коммерсанту», что проблема имеет комплексный характер, и что она «касается не только иностранного дипломатического корпуса, зарегистрированного в Москве».

Для чего нужна система QR-кодов

Необходимость иметь при себе QR-код, чтобы иметь возможность удовлетворить базовую потребность в еде, стала следствием нежелания россиян вакцинироваться от коронавируса. Это ограничительная мера, нацеленная на повышение процента людей, получивших прививку.

Система QR-кодов заработала в России 28 июня 2021 г. Эти «метки» позволяют привившимся россиянам посещать не только общепит, но и массовые мероприятия численностью более 500 человек.

Коронавирус поразил минимальный процент жителей России

Граждане, по тем или иным причинам не получившие прививку от коронавируса, такой возможности лишены. Однако данная система не распространяется на получение заказа на вынос или на доставку еды.

Пандемия коронавируса COVID-19 началась в России в марте 2020 г., когда вся страна по решению Президента России Владимира Путина была переведена на самоизоляцию. Ограничения в большинстве регионов были сняты лишь в июле 2021 г.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 г. Спустя полтора года в России, по официальным данным, было зарегистрировано немногим менее 5,5 млн случаев заболевания им.

Другими словами, за эти полтора года COVID-19 подхватило меньше 5% населения страны. При этом число смертей от него в России на 1 июля 2021 г. не превышало 134 тыс. По данным Росстата, за весь 2020 г. в России было зафиксировано в общей сложности 2,124 млн смертей, произошедших, в том числе, и по естественным причинам.