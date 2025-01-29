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Россия ЦФО Московская область Наро-Фоминск Верея

Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск - Верея


29.01.2025 В самом маленьком городе Подмосковья ускорили мобильный интернет 1
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
09.09.2010 Huawei поможет селам Нижегородской области восстановить связь после пожаров 1
13.10.2005 Подмосковный ад обрел космический масштаб 1
13.10.2005 Подмосковный ад обрел космический масштаб 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Eastwind - Восточный Ветер 72 2
Huawei 3938 1
МегаФон 8847 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1229 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1122 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 1
Аналоговые технологии 2770 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 503 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 48 1
Huawei GPON 3 1
Huawei Softswitch 7 1
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Волин Алексей 120 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 35 1
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Африка - Африканский регион 3480 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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