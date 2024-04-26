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В Москве представлен первый цифровой полигон платформы «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» представил застройщикам, девелоперам и управляющим компаниям первый полигон платформы «Ростелеком Ключ» в Москве. Он создан на базе жилого комплекса «Лефорт», где уже развернуто максимальное количество умных сервисов платформы. Чтобы показать все возможности «Ключа», компания стала участником Urban-тур. В рамках проекта компания наглядно продемонстрировала цифровые услуги «Ключа». Все смарт-сервисы платформы управляются через единое мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ключ» объединяет комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья. Среди самых востребованных продуктов «Ключа» — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в решение входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний и другие смарт-функции.

Решение «Ростелекома» позволяет избавиться от физических ключей: открыть шлагбаум, калитку или дверь в подъезд помогут смартфон, умные часы или голосовой помощник. Для временного доступа гостей или курьеров можно сформировать специальный код, который будет действовать в течение суток. Умный домофон выводит на экран смартфона видеоизображение — открыть дверь можно прямо в приложении.

Система подъездного и дворового видеонаблюдения охватывает всю территорию жилого комплекса, позволяя снизить количество правонарушений. В случае возникновения каких-либо инцидентов жильцы могут просмотреть запись с камер наблюдения на своем смартфоне — архив хранится в течение 30 дней. Показания со счетчиков также передаются автоматически, что освобождает пользователей от необходимости запоминать или записывать данные приборов учета.

В рамках Urban-тура представители «Ростелекома» показали, как работает единое мобильное приложение «Ключ» для контроля и управления доступом в жилые помещения и на территорию комплекса «Лефорт». Экосистема смарт-сервисов «Ключа» уже охватывает 286 городов России, а мобильным приложением пользуются более миллиона жителей.

«Сегодня уровень цифровизации — показатель конкурентоспособности многоквартирных домов и одно из важных условий при выборе жилья. Это было наглядно продемонстрировано на цифровом полигоне платформы “Ростелеком Ключ”, которая развернута на базе ЖК “Лефорт”. Мы активно участвуем в разработке стандартов цифровизации многоквартирных домов по всей России. Ожидаем, что появится законодательная база, согласно которой каждая новостройка в России должна быть оснащена экосистемой цифровых сервисов: камерами видеонаблюдения, умными домофонами и другими смарт-сервисами», — сказал руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями «Ростелекома» Дмитрий Росляков.

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«Инвестиции в умные технологии позволяют не только выйти на новый уровень комфорта для жителей, но и значительно ускорить процесс продаж, предлагая именно то, что нужно современному покупателю», — сказала CEO и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова.

Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 г. она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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