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Святец Александр
|30.04.2025
|«Ростелеком Контакт-центр» возглавил Александр Святец 1
|26.11.2020
|Цифровая экосистема «Ростелеком ключ» стала доступна москвичам 1
Святец Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 71 1
|Ростелеком 9881 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
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