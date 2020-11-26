Цифровая экосистема «Ростелеком ключ» стала доступна москвичам

В столичном регионе стартовали продажи комплексного решения «Ростелеком ключ», созданного на основе собственных разработок компании. Это современная экосистема цифровых сервисов, учитывающая интересы и запросы жильцов, управляющих компаний и застройщиков. Она позволит взаимодействовать жильцам и управляющим компаниям, а застройщики смогут выступить в качестве инвестора, развивающего проект. Продукт можно установить как на этапе строительства, так и в существующем жилом фонде.

Для управляющих компаний решение «Ростелеком ключ» –возможность эффективного управления объектами с одного рабочего места. Удобный личный кабинет дает возможность отслеживать основные потоки данных, например, динамику потребления воды, видео с камер наблюдения на территории, удаленно осуществлять мониторинг мусорных контейнеров на придомовой территории и многое другое.

Интеллектуальные системы «Ростелеком ключ» позволяют обеспечить высокий уровень безопасности жилых объектов. В частности, для управляющих компаний возможна запись изображений с камер видеонаблюдения и автоматическое формирование архива посещений по всему объекту. Сервис также дает возможность выдавать ключи доступа разного уровня – для персонала, жильцов или гостей, а также сформировать базу номеров автомобилей, которые умный шлагбаум будет пропускать автоматически. К примеру, можно открыть постоянный доступ на чердак только сотрудникам, отвечающим за кровлю, лифтовое хозяйство и коммуникации, а другим сотрудникам или представителям подрядных организаций – выдавать временные пропуска по необходимости.

Александр Святец, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» «Ростелекома», сказал: «Наше решение создано с применением новейших технологий и учитывает фундаментальные потребности всех групп потребителей – надежность, безопасность и комфорт. “Ростелеком ключ” нужен и девелоперу, который строит новый дом, и жителям, и управляющим компаниям. Скажу больше, наша система – это телекоммуникационное “единое окно”. В одном продукте от одного поставщика по одному счету вы получите и видеонаблюдение, и гибкое управление доступом, и дистанционный сбор показаний счетчиков».

Застройщики жилья уже активно используют «Ростелеком ключ» во многих регионах России. Гибкость продукта позволяет адаптировать его под заказчика на любом этапе, начиная с момента предоставления интернета и видеонаблюдения на строительной площадке. Многих привлекает возможность подключить все сервисы одним пакетом: вместо десятка контрагентов, услугу предоставляет единый поставщик с репутацией, подтвержденной при исполнении государственных контрактов. Кроме того, установка цифрового решения «Ростелекома» на ранних этапах снижает стоимость строительства телекоммуникаций, что дает застройщикам дополнительное преимущество при ценообразовании. На самых ранних этапах застройки строители получают возможность спроектировать и реализовать телекоммуникационную инфраструктуру, опираясь на поддержку экспертов «Ростелекома».

Комплексный продукт «Ростелеком ключ» позволяет вывести контроль жизненного пространства на новый уровень. Посредством мобильного приложения или через личный кабинет на сайте сервиса жители могут дистанционно управлять привычными вещами, окружающими их дома. Сервис позволяет впускать и выпускать гостей, отдавая команды шлагбауму и домофону, умные счетчики сами отправят показания приборов учета управляющей компании, а умный шлагбаум узнает и пропустит на территорию автомобиль жильца.