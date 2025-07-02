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ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox

Компания Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd, поставщик решений в области IP-домофонии и умного дома, объявила о стратегическом партнёрстве с ключевым дистрибутором в регионе ГК «Тонк». Компания Tinvest стала генеральным представителем на территории РФ.

Это сотрудничество откроет рынку России прямой доступ к интеллектуальным решениям Akuvox и бренду Akubela — премиальной линейке продуктов для цифровой инфраструктуры современных домов.

Akubela — это не просто техника, а результат многолетних инженерных наработок Akuvox в области IP-связи и интеграции с облачными платформами. В центре системы — облачный сервис Akubela Cloud, объединяющий устройства управления, датчики, системы мониторинга и исполнительные модули. Управление осуществляется через удобное мобильное приложение BelaHome, превращающее смартфон в полноценный центр управления домом.

«Для нас это важный шаг. Мы рады сотрудничеству с «Тонк» и «Тонк Азия» — партнёрами, разделяющими наши стандарты качества и технологический подход. Мы расширяем продуктовую линейку, усиливаем поддержку и делаем ставку на стабильность поставок и обучение», — сказал Ли Цзы, региональный менеджер Akuvox по России.

«Сейчас мы строим экосистему: с логистикой, обучением, поддержкой. Вместе с ГК «Тонк» и «Тонк Азия» мы создаём фундамент для устойчивого роста на новых рынках», — сказал Игорь Пан, директор по международным продажам Akuvox.

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Цифровизация

«Решения Akuvox и Akubela уже востребованы на российском рынке. Мы расширяем линейку, усиливаем присутствие на маркетплейсах и предлагаем интеллектуальные решения широкой партнёрской сети», — отметил Сергей Одинцов, генеральный представитель ГК «Тонк».

Продукты Akubela сочетают продуманную эргономику, элегантный дизайн и гибкость интеграции. Пользователи могут управлять устройствами голосом, через сенсорные панели или мобильное приложение. Всё это работает в единой экосистеме, повышая удобство, безопасность и качество жизни.

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