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Цифровизация Внедрения
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Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью железнодорожной больницы в Тюмени

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении интеллектуальной системы цифровой системы в клинической больнице «РЖД-медицина» в Тюмени. Цифровое решение с системой распознавания лиц позволит обезопасить частное учреждение здравоохранение от посторонних посетителей, порчи имущества, повысить комфорт пациентов и медицинского персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система умного домофона от МТС установлена в терапевтическом отделении железнодорожной больницы по адресу ул. Магнитогорская, 8/2. Новая технология позволит решить одну из главных проблем учреждения – удаленно вести контроль за перемещениями пациентов, соблюдением правил внутреннего распорядка и посещением родственников в отведенные часы приема стационара. Система мониторинга работает в круглосуточном режиме, фиксирует время нахождения персонала в отделении, а дежурная медсестра предоставляет своевременный доступ пациентам и посетителям, исключая посторонних визитеров.

«Последние несколько лет в Тюменской области мы наблюдаем повышенный интерес к умным устройствам. Решения востребованы не только в медицинских учреждениях, но и образовании, ЖКХ, недвижимости, а особенно – у собственников жилья. В частности, тюменские новоселы все чаще пользуются умными домофонами, когда можно удаленно общаться с гостем через смарт-панель и после разговора открыть или заблокировать дверь. Растет спрос на такие комплексные решения как защита от проникновения, пожара, протечки воды, лишних энергозатрат. Удобно, что всеми устройствами можно управлять через мобильное приложение в онлайн режиме. Уверена, что в ближайшие годы спрос на умные решения будет активно расти, а социальные учреждения и наши дома станут более безопасными и современными», - отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Наше лечебное учреждение является одним из старейших в Тюмени. За 120 лет работы из больницы для работников РЖД и их семей мы переросли в современную многопрофильную клинику для всех горожан, которую ежегодно посещают тысячи пациентов. Учитывая то, что терапевтическое отделение у нас одно из самых загруженных, мы решили его обеспечить современным контролем доступа. Внедрение цифровых решений - необходимость нашего времени, учитывая возрастающие требования к безопасности в сфере медицины. Теперь, благодаря установке системы, пребывание в больнице станет для них значительно комфортнее», – сказал главный врач клинической больницы «РЖД-медицина» в Тюмени Сергей Одинцов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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