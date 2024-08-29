Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда

МТС развернула в жилых комплексах Волгограда систему умного управления доступом в многоквартирные дома. Благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения в жилом квартале «Новый» жители смогут удаленно управлять доступом в жилых домах и на придомовой территории, что значительно увеличивает комфорт и безопасность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территории жилого комплекса «Новый», расположенного в Тракторозаводском районе на берегу Волги, установили 24 камеры видеонаблюдения и три видеодомофона. Умный домофон позволит жильцам жилого комплекса дистанционно открывать дверь, говорить с посетителями через видеосвязь и просматривать через мобильное приложение, кто пришел. Все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также пользователи могут настроить, чтобы вызов с домофона приходил в виде обычного телефонного звонка, а открытие двери происходило посредством нажатия на кнопку.

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

«Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. В общественных местах они имеют особое значение в поддержании спокойствия, чистоты и порядка. Наш совместный проект с ЖК «Новый» - яркий пример того, как цифровые технологии помогают обеспечивать комфорт и защищенность жителей многоквартирных домов. Приложение позволяет управлять доступом в квартиру, даже находясь за тысячи километров от дома, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Сегодня вопросы комфорта и безопасности являются первостепенными, и для нас важно обеспечить высокий уровень защищенности и удобства жителей многоквартирных домов. Цифровые технологии МТС нам в этом помогают, а также способствуют повышению удовлетворенности качеством сервиса. В нашем жилом комплексе удобство использования умных домофонов и камер видеонаблюдения оценили уже более тысячи жителей, а до конца года мы планируем обеспечить умными домофонами еще четыре строящихся дома, в которых планируется сдать 434 квартиры», - сказала генеральный директор ООО «СЗ «Стройф» Инна Авраменко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Microsoft оставит безопасников без работы и денег. Создан инструмент для автоматического удаления уязвимостей из кода программ

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS