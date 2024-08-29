МТС: умные домофоны обеспечивают безопасность в многоэтажках Волгограда

МТС развернула в жилых комплексах Волгограда систему умного управления доступом в многоквартирные дома. Благодаря видеодомофонам с функцией распознавания лиц и камерам видеонаблюдения в жилом квартале «Новый» жители смогут удаленно управлять доступом в жилых домах и на придомовой территории, что значительно увеличивает комфорт и безопасность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территории жилого комплекса «Новый», расположенного в Тракторозаводском районе на берегу Волги, установили 24 камеры видеонаблюдения и три видеодомофона. Умный домофон позволит жильцам жилого комплекса дистанционно открывать дверь, говорить с посетителями через видеосвязь и просматривать через мобильное приложение, кто пришел. Все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также пользователи могут настроить, чтобы вызов с домофона приходил в виде обычного телефонного звонка, а открытие двери происходило посредством нажатия на кнопку.

«Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. В общественных местах они имеют особое значение в поддержании спокойствия, чистоты и порядка. Наш совместный проект с ЖК «Новый» - яркий пример того, как цифровые технологии помогают обеспечивать комфорт и защищенность жителей многоквартирных домов. Приложение позволяет управлять доступом в квартиру, даже находясь за тысячи километров от дома, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Сегодня вопросы комфорта и безопасности являются первостепенными, и для нас важно обеспечить высокий уровень защищенности и удобства жителей многоквартирных домов. Цифровые технологии МТС нам в этом помогают, а также способствуют повышению удовлетворенности качеством сервиса. В нашем жилом комплексе удобство использования умных домофонов и камер видеонаблюдения оценили уже более тысячи жителей, а до конца года мы планируем обеспечить умными домофонами еще четыре строящихся дома, в которых планируется сдать 434 квартиры», - сказала генеральный директор ООО «СЗ «Стройф» Инна Авраменко.