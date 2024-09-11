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«Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения

«Ростелеком» совместно с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации и единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (МАСЦО). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты внедрили во входные устройства специальный модуль, позволяющий передавать звуковые сигналы из центра управления ЕДДС в квартиры жильцов.

Разработку протестировали в многоэтажке на улице Советская, 106. При необходимости домофоны позволят оперативно информировать жильцов об угрозе чрезвычайных происшествий, а также, в случае их возникновения, удаленно разблокировать запирающие механизмы дверей в местах общего пользования. Это обеспечит беспрепятственный вход и выход из подъезда для жителей дома и представителей экстренных служб.

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Андрей Смоквин, директор единой дежурно-диспетчерской службы Ноябрьска: «В привычной версии действующая система оповещения населения доносит до людей информацию через громкоговорители, расположенные на зданиях и опорно-мачтовых сооружениях. Звук распространяется в радиусе от 500 до 800 метров, но этого не всегда достаточно. В современном варианте, предложенном ''Ростелекомом'', система в перспективе сможет сообщать ноябрянам об опасности индивидуально в каждую квартиру многоквартирного дома, отправляя оповещение на домофон, вместе с тем удалено разблокировать входные двери в подъезд. Сигналы на внутриквартирные устройства будут направлять оперативные дежурные ЕДДС».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Интеграция системы оповещения в домофоны — еще один шаг в создании комфортной и безопасной среды для жителей округа. Цифровые устройства станут важным новым каналом связи с оперативными службами. Жильцы будут чувствовать себя защищеннее, а профильные организации смогут еще более эффективно и качественно управлять ситуацией при возникновении ЧС. Например, обеспечивать своевременное оповещение людей при возникновении пожара и других опасных ситуаций, руководить действиями населения при эвакуации. Стоит отметить, что система может быть интегрирована в классические домофонные панели, установленные в регионе. При этом замены уже существующего оборудования не потребуется».

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