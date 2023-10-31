Более 300 семей в Промышленном районе Смоленска получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Промышленном районе Смоленска. В результате еще более 300 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Фиксированная сеть МТС проведена в десятиэтажном доме по улице Маршала Соколовского, 15 и в пятиэтажном доме на проспекте Строителей, 12. Скорость проводного интернета 100 Мбит/с позволит жильцам подключать к сети до пяти устройств, смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать.

«Мы продолжаем развитие фиксированной сети в Смоленске, потому что это позволяет горожанам подключаться к сети на стабильно высокой скорости, необходимой для учебы, работы и развлечений. Наши объединенные сервисы особенно актуальны для семей, где помимо смартфонов пользуются ноутбуками, smart-телевизорами и другими цифровыми устройствами. Объединяя все в один лицевой счет, можно пользоваться экосистемными продуктами МТС и получать экономию более 10 тыс. руб. в год», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Помимо IPTV и скоростного доступа в интернет в квартирах, подключенных к сети МТС, можно пользоваться «умными» устройствами. Центр управления «умным домом» позволяет контролировать устройства из любой географической точки в любое время. Приложение к домофону сообщит о визитах семьи и гостей, позволит открыть дверь детям, забывшим ключ или просмотреть видеоархив. Датчики сообщат, нет ли протечек воды, утечек газа или признаков задымления, сообщат об открытии дверей или окон. Все устройства беспроводные, а контроль и управление осуществляются также со смартфона.

Ранее МТС запустила фиксированную сеть в Алтуховке и Новосельцах, а в целом доступ к проводному интернету и цифровому ТВ имеет каждая вторая смоленская семья. Для подключения к домашней сети МТС абоненту необходим Wi-Fi роутер, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Смоленска могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.