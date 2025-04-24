В Приморье создают первый умный город

В Приморском крае реализуется масштабный проект комплексного развития территории – «DNS Cити». Это первый проект, который реализуется на площадке будущего города-спутника Владивостока. Об этом CNews сообщили представители компании Wellsoft.

Мастер-план включает создание мини-города на 657 тыс. кв. метров жилья на 25 тыс. жителей (более 60 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах), строительство двух школ и детских садов, создание современной городской среды: дворов-парков, велодорожек, аллей для прогулок.

Одной их главных особенностей проекта является полная цифровизация всех процессов: от покупки жилья до обеспечения повседневного комфорта.

«Особое внимание мы уделили цифровизации, внедрению ИТ-решений, которые делают жизнь «DNS Сити» комфортной и безопасной. Единая цифровая платформа позволяет повысить эффективность управления ИТ и инженерной инфраструктурой зданий, выстроить удобный для клиента сервис: от выбора квартиры до онлайн-записи на вручение ключей и заказа дополнительных услуг управляющей компании. «Умные» домофоны и шлагбаумы, автоматическая фиксация показаний приборов учета, комплексная система видеонаблюдения, возможность решить любой вопрос по обслуживанию дома через приложение — все это делает наш проект еще более привлекательным для клиентов», — сказал Андрей Артамонов, генеральный директор ГК «DNS Девелопмент».

Основой инфраструктуры стала платформа Wellsoft Elements, которая обеспечивает сквозное управление жизненным циклом недвижимости. Уже сейчас новоселы пользуются цифровыми сервисами: через приложение застройщика записываются на приемку квартиры, в нем же отслеживают устранение дефектов. В момент вручения ключей организовано бесшовное подключение собственников к приложению сервисной компании «DNS Комфорт», что делает переезд максимально комфортным.

«Ключевым принципом, которого мы придерживаемся в своей работе, является создание непрерывного пути клиента от выбора квартиры непосредственно к проживанию. Это возможно благодаря объединению лучших на рынке решений в единую цифровую экосистему. Но самое главное: в центре любой цифровой экосистемы должен быть человек. Мы стремимся сделать так, чтобы каждый этап взаимодействия пользователя с ней был удобным и интуитивно понятным. За счет большого числа интеграций мы смогли создать такую экосистему в этом проекте», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Сервисная компания нового умного города работает на цифровой платформе с сентября 2024 г. Приложение «DNS Комфорт» интегрировано с системами видеонаблюдения, домофонами, шлагбаумами, телеметрией. Кроме того, жители могут оплачивать квитанции УК, подавать заявки и получать важные уведомления и новости.