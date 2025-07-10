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Wellsoft Wellsoft Elements

Wellsoft - Wellsoft Elements

Wellsoft Elements (ранее — «Умное ЖКХ») — это облачная интеграционная платформа для
автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в сфере недвижимости и ЖКХ, разработанная
компанией Wellsoft

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Управляющие компании смогут платить жильцам за работу по благоустройству и ремонту домов 1
28.05.2025 ИТ-компания Wellsoft представила обновление платформы Wellsoft Elements 1
24.04.2025 В Приморье создают первый умный город 1
06.02.2025 Wellsoft объявила о ребрендинге 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Wellsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Wellsoft - Вэлсофт 6 4
Парадигма 156 1
Yandex - Яндекс 7891 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 3
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 382 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3779 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 87 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7662 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4832 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1152 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 1
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Умные платформы 1785 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1900 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3029 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3500 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2563 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1886 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3166 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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