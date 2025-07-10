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Wellsoft Wellsoft Elements
Wellsoft Elements (ранее — «Умное ЖКХ») — это облачная интеграционная платформа для
автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в сфере недвижимости и ЖКХ, разработанная
компанией Wellsoft.
УПОМИНАНИЯ
Wellsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Wellsoft - Вэлсофт 6 4
|Парадигма 156 1
|Yandex - Яндекс 7891 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 1
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