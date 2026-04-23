Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В мессенджере «Макс» появилась цифровая экосистема управления жильем

Разработчик платформы для цифровизации жилой недвижимости Wellsoft Elements (ранее «Умное ЖКХ») объявил о выходе полнофункционального решения на базе мессенджера «Макс». Управляющие компании смогут предоставлять клиентский сервис в среде национального мессенджера. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

В основе решения лежит технология Mini Apps (мини-приложений), с помощью которой разворачивается полноценная копия веб-кабинета жителя.

Ключевые возможности интеграции

Автоматизация уведомлений. Система дублирует в личные сообщения важные уведомления: начисления, подтверждение оплат, изменение статусов заявок в АДС.

Публикация сообщений в общедомовые чаты и каналы. Система дублирует новости и другой контент.

Цифровой помощник жителя. Встроенный бот предоставляет справочную информацию: адрес и график работы управляющей организации, контакты аварийной службы.

Мобильное рабочее место сотрудника. Линейный персонал получает уведомления о новых заявках прямо на мобильные устройства, и техники оперативно реагируют на инциденты, не обращаясь к стационарным рабочим местам.

«Наша задача — дать управляющим компаниям инструмент, который работает так, как привычно жителям и сотрудникам, при этом сохраняет корпоративный уровень безопасности и позволяет управляющим компаниям привести процессы в соответствие с новыми требованиями закона», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

