Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Wellsoft интегрирует общедомовые чаты в российском мессенджере Max в свою платформу для УК

Компания Wellsoft, разработчик решений для цифровизации ЖКХ, объявила о начале интеграции национального мессенджера Max с платформой Wellsoft Elements, которую используют управляющие компании для автоматизации управления жилыми домами и коммуникации с жителями. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

Актуальность интеграции

Согласно новым требованиям законодательства, общедомовые чаты между УК и жителями должны быть перенесены в мессенджер Max. Для управляющих компаний, работающих на платформе Wellsoft Elements, будет внедрено обновление — интеграция Max с платформой для УК и мобильным приложением жителя.

Как это будет работать?

В мобильном приложении для жителей появится раздел «Чат дома» на главном экране. При нажатии на него пользователь автоматически перейдет в чат своего дома в мессенджере Max — без необходимости искать его вручную.

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
Безопасность

«Наша цель — сделать переход на Max комфортным для всех участников. Интеграция с Wellsoft Elements позволит УК продолжить работу в обычном режиме, а жителям — не тратить время на поиск чата вручную. Все будет доступно в привычном интерфейсе», — отметил Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Внедрение новой функциональности запланировано на IV квартал 2025 г. Дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: