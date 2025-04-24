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Индексная книга (каталог) CNews*
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Артамонов Андрей



24.04.2025 В Приморье создают первый умный город 1
19.07.2024 На платформе «Токеон» тестируют ЦФА с залогом как инструмент для коллективных инвестиций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Артамонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые активы 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4997 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1744 1
Лаптев Артем 5 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 183 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 1
Аренда 2470 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 656 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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