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На платформе «Токеон» тестируют ЦФА с залогом как инструмент для коллективных инвестиций

На платформе «Токеон» состоялась эмиссия ЦФА с залогом от компании «Грин Реал», которая занимается инвестициями в недвижимость. Цель выпуска – оценить удобство цифровых активов как инструмента для коллективных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители платформы «Токеон».

Общий объем выпуска ЦФА составил 650 тыс. руб., номинальная стоимость одного актива в момент размещения – 50 тыс. руб., цифровые активы будут находиться в обращении шесть месяцев. При погашении инвесторы получат гарантированные выплаты общим объемом 130 тыс. руб., а также 100% номинальную стоимость активов. Таким образом, эффективная ставка доходности инструмента составляет 39% годовых.

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«ЦФА могут стать более удобной альтернативой ЗПИФам и акционерным обществам, когда речь идет о коллективных инвестициях с небольшим количеством участников сделки. Выпустить цифровые активы, привязанные к доходу от недвижимости, где этот же объект будет являться залогом, можно всего за несколько дней. Это прозрачно для всех участников сделки: благодаря смарт-контракту прибыль между инвесторами распределяется автоматически. Кроме того, низкие издержки на выпуск ЦФА позволяют токенизировать недорогие объекты недвижимости. За счет высокой скорости выпуска использовать инструмент можно, в том числе, для привлечения финансирования на короткие сроки», – сказал Артем Лаптев, директор по развитию бизнеса платформы «Токеон».

«Мы находимся в поиске удобного инструмента для организации закрытых, клубных инвестиционных сделок с недвижимостью. С этой целью мы организовали тестовый выпуск ЦФА на платформе «Токеон». В будущем мы планируем выпускать цифровые активы, по которым доходность инвесторов будет привязана к доходу от сдачи объектов недвижимости в аренду. Основные преимущества цифровых активов для нашего бизнеса – оперативность выпусков, автоматизированное распределение дохода между инвесторами, а также возможность вторичного обращения активов», – отметил Андрей Артамонов, генеральный директор ООО «Грин Реал».

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