Разделы

Безопасность Техническая защита
|

Wellsoft интегрировала платформу управления недвижимостью с системой бесключевого доступа SmartAirkey

Компания Wellsoft, разработчик программных решений для девелоперов и управляющих компаний, объявила о завершении интеграции своей платформы Wellsoft Elements с системой контроля и управления доступом SmartAirkey.

Партнерство направлено на создание комплексных цифровых решений для жилых комплексов от «комфорт» до «премиум» класса, что позволяет застройщикам значительно повысить привлекательность объектов на рынке и предложить жителям инновационный уровень комфорта.

Система SmartAirkey позволяет реализовать концепцию бесключевого доступа «свободные руки» (hands-free). Достаточно иметь смартфон с установленным мобильным приложением жителя — все двери, шлагбаумы и ворота будут открываться автоматически по приближению пользователя. Это особенно актуально для семей с детьми, владельцев автомобилей и всех, кто ценит удобство и современные технологии.

«Теперь покупатели квартир могут получить не просто недвижимость, а готовую технологичную среду для жизни, где для доступа на территорию ЖК, в подъезд, на паркинг и в другие зоны не нужны ключи, брелоки или карточки. Это формирует образ ЖК будущего уже сегодня, что напрямую влияет на лояльность покупателей и скорость продаж», — отметил Даниил Байгозин, генеральный директор компании Wellsoft.

Интеграция позволяет через единую платформу Wellsoft Elements управлять цифровыми ключами жильцов. Данные о собственнике автоматически передаются в систему SmartAirkey, которому сразу же выдаются соответствующие права доступа. Это не только дает жителю уникальный цифровой сервис, но и повышает общий уровень безопасности на объекте.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Система легко интегрируется с существующим оборудованием. Для застройщика это означает гибкость при оснащении объекта: платформу можно внедрить как на этапе строительства, так и позднее.

Новое решение уже вызвало интерес у крупных игроков рынка, утверждают в Wellsoft. В конце текущего года оно будет запущено в одном из жилых комплексов Челябинска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще