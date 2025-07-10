Управляющие компании смогут платить жильцам за работу по благоустройству и ремонту домов

Управляющие компании получили возможность привлекать жителей к выполнению работ по благоустройству и ремонту домов за вознаграждение. Это стало возможным благодаря сервису «Самозанятые», запущенному на платформе Wellsoft Elements.

Сервис интегрирован с приложением «Свое дело» от Сбербанка и использует искусственный интеллект для автоматической проверки выполненных работ. Жители, зарегистрированные как самозанятые, могут брать в приложении задачи от УК — например, уборку территории, покраску лавочек или мелкий ремонт. После выполнения задания пользователь отправляет фотоотчет, нейросеть анализирует результат и передает предварительную оценку в управляющую компанию. На основании этих данных принимается решение об оплате или доработке.

Сервис решает несколько важных задач: для управляющей компании — снижает нагрузку на персонал в пиковые периоды и при дефиците кадров; для жителей — создает легальный источник дополнительного дохода и привлекает их к поддержанию порядка; для экосистемы — увеличивает число самозанятых и повышает вовлеченность в цифровые сервисы.

Пилотный проект готовится к запуску в одной из управляющих компаний Челябинска. В случае успешного тестирования его масштабируют на все УК, использующие платформу.

Эксперты отмечают, что подобные решения могут стать новым стандартом взаимодействия в ЖКХ, создавая экономические и социальные связи между управляющими компаниями и жителями. Это особенно актуально в условиях роста популярности самозанятости и запроса на гибкие формы заработка.

Wellsoft Elements (ранее — «Умное ЖКХ») — это облачная интеграционная платформа для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в сфере недвижимости и ЖКХ, разработанная компанией Wellsoft. Концепция платформы отражает идею взаимодействия различных «элементов» — сервисов. За последние несколько лет компания разработала цепочку решений, которая охватывает весь цикл — от выбора квартиры до проживания, и реализовала несколько проектов с девелоперами в России и СНГ.