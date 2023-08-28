Предприятие «Росэлектроники» поставит 25 тыс. печатных плат для «умных домофонов»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» изготовит более 25 тыс. печатных плат для «умных домофонов», которые в дальнейшем отправятся на экспорт в Армению, Белоруссию и Таджикистан. Печатные платы обладают полным набором интерфейсов для организации комплексной системы безопасности в многоквартирном доме. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

В составе «Росэлектроники» производство и отгрузку печатных плат для видеодомофонов выполняет БПО «Прогресс» (входит в концерн «Автоматика») в интересах телекоммуникационного оператора связи «Уфанет».

«Умные домофоны» на базе печатных плат «Прогресса» поддерживают функцию распознавания лиц и не требуют наличия ключа. Пользователям доступно специальное приложение для смартфонов, куда поступают звонки от гостей. Хозяин квартиры видит звонящего через камеру домофона, может принять вызов и открыть дверь, в том числе, находясь вне дома. Камера устройства работает как обычная камера видеонаблюдения, в приложении жильцы могут увидеть происходящее на крыльце и придомовой территории. Все привычные функции домофона сохраняются - звонок можно принять на трубку в прихожей, а дверь подъезда открыть магнитным ключом.

«В текущих условиях спрос на отечественные печатные платы продолжает расти. БПО «Прогресс» обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции при значительных объемах выпуска благодаря современной автоматической линии монтажа, а также за счет применения автоматизированного оптического, электрического и рентгеновского контроля производства. В этом году мы уже поставили более 1100 плат для ноутбуков отечественному производителю компьютерной техники», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Александр Некрасов.

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Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать бизнес-коммуникации

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.