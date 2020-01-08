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Власти требуют подключать к интернету чиновников и силовиков с помощью российского «железа» и кабелей

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Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
, Текст: Игорь Королев
Правительство разрешило Минкомсвязи обязывать операторов социально-значимых объектов, включая «Ростелеком» и «Эр-Телеком», использовать отечественное оборудование и ВОЛС. А от использования радиоэлектронного оборудования можно будет отказаться в случае отсутствия такового.

Правительство требует использовать отечественное оборудование для подключения социально-значимых объектов

Правительство приняло постановление, которое позволяет Минкомсвязи внести изменения в контракты на подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО) к интернету. Соответствующее постановление опубликовано на Портале правовой информации.

Кто и как подключает социально-значимые объекты к интернету

К социально-значимым объектам относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, организации государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, пожарные части, подразделения Росгвардии и полицейские участки.

Летом 2019 г. Минкомсвязи на аукционах выбрало для каждого региона оператора, который обеспечит подключение СЗО к интернету по проводным каналам. В половине регионов аукционы выиграл «Ростелеком».

На втором месте по числу выигранных лотов оказался «Эр-Телеком». Также в числе победителей оказались «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», структуры «Роскосмоса» и «Ростеха». Общая сумма контрактов с данными операторами за три года составит 50 млрд руб.

Новые условия контрактов на подключения социально-значимых объектов

Теперь, в рамках постановления Правительства, Минкомсвязи получило право внести в соответствующие контракты изменения, согласно которым операторы должны будут использовать телекоммуникационное оборудование и волоконно-оптические кабели (ВОЛС) только российского производства.

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Теперь Минкомсвязи может обязывать операторов социально-значимых объектов использовать отечественное оборудование и ВОЛС

При этом оператор сможет отказаться от использования российского радиоэлектронного оборудования при условии, что его производители подтвердят невозможность его поставки в необходимых количествах и в нужные сроки.

В «Ростелекоме» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Представитель «Эр-Телекома» Дмитрий Смиркин говорит, что компания и так работает на сертифицированных отечественных кабелях по прямым договорам с производителями, а по оборудованию «Эр-Телеком» работает «в полном соответствии с существующими техническим заданием».

Также, согласно постановлению Правительства, операторы смогут досрочно исполнить свои обязательства по подключению СЗО, но оплата все равно не будет осуществляться раньше оговоренного в контракте срока.

Кроме того, Минкомсвязи в случае непредвиденного увеличения или уменьшения количества подключаемых СЗО по согласованию с исполнителем контракта может увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом объем услуги, но не более чем на 30%.

LTE для социально-значимых объектов на российском оборудовании

Помимо проводного подключения, СЗО будут подключаться к интернету и по беспроводным каналам через сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. В этой части единым поставщиком Правительство назначило «Ростелеком». За три годы на эти цели федеральный бюджет выделит 27 млрд руб.

Изначально предполагалось, что «Ростелеком» совместно с сотовым оператором Tele2 (который находится в процессе поглощения со стороны «Ростелекома») и госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) построит сеть LTE в диапазоне 450 МГц, который обладает наибольшей зоной покрытия.

Недавно Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Ростелекому» дополнительно еще и диапазон 2,3-2,4 ГГц для целей подключения социально-значимых объектов. В упомянутом постановлении Правительства говорилось, что «Ростелеком» для подключения СЗО по беспроводным каналам должен использовать отечественное оборудование. Однако делалось оговорка, что в случае его отсутствия «Ростелеком» сможет использовать и иное оборудование.

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