«МегаФон»: в бархатный сезон россияне стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Теплая осень продлила бархатный сезон 2024 г. и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес россиян к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился на 25%, в то время как число путешественников, выбирающих южные направления, стало больше только на 17%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и корпорации «Туризм.РФ». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аномально теплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

В сентябре 2024 г. заметно возрос интерес внутренних туристов к Дальнему Востоку. Его популярность увеличилась на 25% год к году. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре 2024 г. в городе прошел Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посещало Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями.

При этом Забайкальский край стал еще и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 33% чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский край — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

Чаще других дальневосточное направление выбирают жители Москвы, Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. При этом туристы стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. Так на Дальнем Востоке в сентябре 2024 г. было потрачено на 72% больше гигабайт трафика, чем в 2023 г., также на 22% вырос голосовой трафик.

Ожидаемо растет популярность южных регионов России. В сентябре 2024 г. количество путешественников в этом направлении увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре 2024 г. там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположена воздушная гавань, обеспечивающая сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Наиболее высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае — на 18%.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным корпорации «Туризм.РФ» особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.