«МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 30% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами по направлениям Ростов ВеликийБорисоглебск, Никульское – Большое село и Ярославль – Семибратово. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2025 г. «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет на внутриобластных автотрассах в Ярославской области в Ростовском, Гаврилов-Ямском и Большесельском районах. Строительство объектов связи рядом с дорогами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика на дорогах региона. Только за девять месяцев 2025 г. пользователи скачали на 16% больше данных, чем в 2024 г.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря современному телеком-оборудованию, работающему в среднечастотном диапазоне. Особенности этого диапазона обеспечивают дальность сигнала и увеличивают на 20% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура позволяет жителям близлежащих деревень и путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения и работы.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

За девять месяцев несколько десятков тысяч абонентов проехали по внутриобластным трассам через села Шопша и Игрища, деревни Судино и Шалаево. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов МегаФона составили автолюбители из Москвы: на их долю пришлось 30% трафика. В тройку лидеров вошли костромичи и владимирцы. Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила более 900 тыс. минут. За это время можно проехать из Ярославля до Переславля-Залесского туда и обратно более 8 тыс. раз. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Также благодаря проведенным работам на сети высокоскоростной интернет стал доступен трем тысячам сельских жителей, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами внутриобластного значения», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

