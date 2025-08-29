«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Компания «Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XXI конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие пройдет 3–5 октября 2025 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.



Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:

Разработка свободного программного обеспечения;

Новейшие достижения проектов СПО;

Формирование сообщества разработчиков СПО;

Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;

Студенческие проекты разработки СПО;

Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW).

Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.

Сроки подачи заявок

Для докладчиков:

Подача заявки — до 7 сентября;

Тезисы доклада — до 11 сентября.

Для слушателей:

С трансфером из Москвы — до 29 сентября;

Тех, кому не нужен трансфер, — до 1 октября.

Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.

Трансфер

В первый день конференции (03.10): бесплатный автобус Москва — Переславль-Залесский.

В последний день (05.10): бесплатный автобус Переславль-Залесский — Москва.

Проживание выступающих оплачивается организаторами для одного докладчика на доклад.

Компенсация проезда докладчиков по территории РФ возможна по дополнительному согласованию с оргкомитетом.

Требования к докладам

Доклады о проприетарном ПО не допускаются.

Для тем о программном обеспечении:

Обязательна ссылка на код в открытом репозитории с свободной лицензией (ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI).

Для OSHW:

Материалы должны соответствовать определению Open Source Hardware (OSHW) Definition.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.

Присоединяйтесь, чтобы обменяться опытом, найти единомышленников и запустить новые проекты.

