«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ
Компания «Базальт СПО» совместно с Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН проводит XXI конференцию разработчиков свободных программ. Мероприятие пройдет 3–5 октября 2025 года в г. Переславле-Залесском на базе ИПС РАН.
Оргкомитет принимает заявки на доклады по следующим темам:
- Разработка свободного программного обеспечения;
- Новейшие достижения проектов СПО;
- Формирование сообщества разработчиков СПО;
- Философские, культурные и правовые аспекты свободного ПО;
- Студенческие проекты разработки СПО;
- Разработка свободного аппаратного обеспечения (OSHW).
Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.
Сроки подачи заявок
Для докладчиков:
- Подача заявки — до 7 сентября;
- Тезисы доклада — до 11 сентября.
Для слушателей:
- С трансфером из Москвы — до 29 сентября;
- Тех, кому не нужен трансфер, — до 1 октября.
Участие для докладчиков и слушателей бесплатное.
Трансфер
В первый день конференции (03.10): бесплатный автобус Москва — Переславль-Залесский.
В последний день (05.10): бесплатный автобус Переславль-Залесский — Москва.
Проживание выступающих оплачивается организаторами для одного докладчика на доклад.
Компенсация проезда докладчиков по территории РФ возможна по дополнительному согласованию с оргкомитетом.
Требования к докладам
Доклады о проприетарном ПО не допускаются.
Для тем о программном обеспечении:
- Обязательна ссылка на код в открытом репозитории с свободной лицензией (ГОСТ Р 54593-2011, FSF или OSI).
Для OSHW:
- Материалы должны соответствовать определению Open Source Hardware (OSHW) Definition.
Онлайн-трансляция конференции будет доступна на VK Видео и странице конференции.
Присоединяйтесь, чтобы обменяться опытом, найти единомышленников и запустить новые проекты.