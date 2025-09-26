Разделы

BelkaCar и Gruppa создали коллекционный сувенирный сет по Золотому кольцу

Каршеринг BelkaCar и креативная студия Gruppa создали коллекционный сет карточек, вдохновленных городами Золотого кольца. Пользователи сервиса могут найти сувениры прямо в машинах и собрать целую коллекцию из девяти карточек с уникальным дизайном. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

«Задача была интересной: рассказать о городах Золотого кольца посредством графики, исследуя визуальные особенности сохранившихся ремесел и архитектурных доминант. Как в любом проекте Gruppa, нам было важно создать переосмысленный образ, а не скопировать оригинал. Для этого мы обратились к архивам: растительные мотивы, яркие чистые цвета, симметрия – характерные приемы, которые мы развиваем из проекта в проект. Было понятно, как выделить доминанту в мстерской вышивке, финифти, ивановских ситцах: во всех этих ремеслах есть характерные цветочные мотивы, форму которых мы могли взять за основу. Чуть сложнее было найти образы для красносельской скани, лоскутного шитья и ярославской майолики: в этих ремеслах есть характерные приемы, но мотивы разнятся от предмета к предмету. Образом для Переславля-Залесского стала потешная флотилия — игра маленького Петра I, с которой началась история русского флота. За основу образа мы взяли всем известную игру «морской бой», переосмыслив ее через призму декоративности. Углич получил образ входа в княжеские палаты, сведенный до абстрактных выразительных форм», — сказали основатели Gruppa Даша Аникеева и Кирилл Борисов.

Результатом совместной работы стала серия карточек, вдохновленная народными ремеслами, характеризующими культурный код России и ее самобытность.

